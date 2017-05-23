  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 14:45

İstanbul'da kanalizasyon çalışmasında göçük!

İtfaiye ekiplerinin göçük altından çıkardığı 52 yaşındaki Sain Şam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Video Galeri
Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
Markete girdi, müşteriler gözlerine inanamadı!.. İşte o anlar!
Video Galeri
İngiltere’de AVM’de bomba paniği!
İngiltere’de AVM’de bomba paniği!
Video Galeri
Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür
Video Galeri
Muzlardan piyano yaptı
Muzlardan piyano yaptı
Video Galeri
IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
Video Galeri
Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler
Sahte kargocular kadın hizmetliyi bayıltıp gasp ettiler