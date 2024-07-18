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  4. İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti

İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti

İstanbul Beyoğlu'nda, iki grup arasında çıkan kavgada, kardeşini dövdüklerini öğrenen ağabey, bir kişiyi tabancayla bacağından vurdu.

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