Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 13:26 İstanbul Beyoğlu'nda, iki grup arasında çıkan kavgada, kardeşini dövdüklerini öğrenen ağabey, bir kişiyi tabancayla bacağından vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6698edd9493dfb893e0e6603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını Burası İstanbul'un uçurumun kenarına sıkışan mahallesi Katil damat kamerada: Tabancayla vurdu, tekmeleyip, üstüne bastı Kur'an-ı Kerim'e bir çirkin saldırı daha... ''Gereği yapıldı'' İstanbul'da 463 yıllık tarihi camide pes dedirten görüntüler Marketi kirletmemek için ayakkabısını çıkardı Adanalılar katmeri kebap yaptı... İşte o ilginç lezzet Orman yangınlarıyla yapay zekalı mücadele başlıyor Depremde 29 kişiye mezar olmuştu: Binanın şantiye şefinden korkunç itiraflar