Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü 27 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:05 İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan F.Ö. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65644dd9ed6d832ec7091663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tavuk çiftliği alev alev yandı MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT Suriye'de bir haini daha etkisiz hale getirdi İstanbul Havalimanı'nda ve Suriye sınırında dev uyuşturucu operasyonu Merkez Bankası’ndan ''dezenflasyon nedir'' videosu Bakan duyurdu! Kış hazırlığı yapan PKK'ya ağır darbe Kastamonu'da deniz kara ile birleşti, yol su altında kaldı Aldatıldığını düşünen bir kadın, eşini 2'nci kattan aşağı attı İskenderun Körfezi'nde denizle kara birleşti