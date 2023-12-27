Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kanlı silah kovalamacası İstanbul'da kanlı silah kovalamacası 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 07:40 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 07:40 İstanbul'da Emniyet'in huzur uygulamasından kaçan bir araçtan dışarı kan lekesi bulunan bir silah atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658baac6ab2bea44d6085f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 50'ye yakın hedef imha edildi Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor 81 ilde yılbaşı alarmı! Bakanlık düğmeye bastı Yolcu seçen taksiciye, yolcu dayağı Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi 32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu