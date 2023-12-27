  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da kanlı silah kovalamacası

İstanbul'da kanlı silah kovalamacası

Güncelleme:

İstanbul'da Emniyet'in huzur uygulamasından kaçan bir araçtan dışarı kan lekesi bulunan bir silah atıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 50'ye yakın hedef imha edildi
MİT'ten PKK'ya büyük darbe! 50'ye yakın hedef imha edildi
Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı
Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı
Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor
Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor
81 ilde yılbaşı alarmı! Bakanlık düğmeye bastı
81 ilde yılbaşı alarmı! Bakanlık düğmeye bastı
Yolcu seçen taksiciye, yolcu dayağı
Yolcu seçen taksiciye, yolcu dayağı
Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi
Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi
32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var
32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var
Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi
Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi
Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu
Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu