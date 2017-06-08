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  3. 08 Haziran 2017 18:15

İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada

Bağcılar'da banka şubesindeki kanlı soygun girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Video Galeri
İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
Video Galeri
Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Video Galeri
Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi
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Video Galeri
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Video Galeri
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