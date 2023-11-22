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  4. İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti

İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti

İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü beklenen kar yağışı öncesi alınacak önlemlere ilişkin toplantı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, ''İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız'' dedi.

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