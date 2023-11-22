Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 10:20 İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü beklenen kar yağışı öncesi alınacak önlemlere ilişkin toplantı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, ''İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655dabc6f0614036830c5603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı Ağır hasarlı cami böyle çöktü Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı ÖSYM Başkanı ''devrim'' diyerek duyurdu: Yeni sınav geliyor! Filiz Akın'dan kötü haber İstanbul'da 400 milyon liralık sıfır otomobil vurgunu Hatay'da gökyüzünde yarım ay şöleni Stadyumda öldüren izdiham: 37 ölü var!