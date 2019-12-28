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  3. 28 Aralık 2019 17:45

İstanbul'da kar küreme araçları yollara çıktı

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarıların ardından yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, kar küreme ve tuzlama araçları yola çıktı

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Akşener'in basın danışmanı Murat İde saldırıya uğradı
Akşener'in basın danışmanı Murat İde saldırıya uğradı
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Müge Dağıstanlı'nın babası hayatını kaybetti
Müge Dağıstanlı'nın babası hayatını kaybetti
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Somali'de ölen Türk vatandaşlarının kimlikleri belli oldu
Somali'de ölen Türk vatandaşlarının kimlikleri belli oldu
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Mağazada ''bedava'' izdihamı ! Birbirlerini ezdiler
Mağazada ''bedava'' izdihamı ! Birbirlerini ezdiler
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Otobüs şoförüne cep telefonu dayağı kamerada
Otobüs şoförüne cep telefonu dayağı kamerada
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Halk otobüsünde tacizciye dayak kamerada
Halk otobüsünde tacizciye dayak kamerada
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