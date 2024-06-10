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  4. İstanbul'da kar maskeli cinayet: Bir genç öldürüldü

İstanbul'da kar maskeli cinayet: Bir genç öldürüldü

İstanbul'un yazlık mekanlarından Kumburgaz'da kar maskeli şüpheliler bir apartmanda bir genci silahla öldürdü.

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