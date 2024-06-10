Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kar maskeli cinayet: Bir genç öldürüldü İstanbul'da kar maskeli cinayet: Bir genç öldürüldü 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 07:35 İstanbul'un yazlık mekanlarından Kumburgaz'da kar maskeli şüpheliler bir apartmanda bir genci silahla öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666828d39b703b93e06be43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var Arazi kavgasında üvey annesini öldüren sanığa çifte indirim Korkunç olay: Minik bebek süt dolu kovaya düştü Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov