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  4. İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular

Küçükçekmece’de boş arazide güvercin besleyen bir kişi, yüzü maskeli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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