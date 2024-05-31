Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 08:05 Küçükçekmece’de boş arazide güvercin besleyen bir kişi, yüzü maskeli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66595aa129cb99dc1702ca83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi Fabrikada gıda zehirlenmesi: 24 işçi hastanelik oldu Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı 18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında... Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada Alex de Souza'dan 2 yıllık imza