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İstanbul'da kar yağışı devam ediyor

İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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