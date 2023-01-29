Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kar yağışı devam ediyor İstanbul'da kar yağışı devam ediyor 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 17:35 İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d6842ef2f88918f5680dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi İşe alınmayan kadının iğrenç intikamı kamerada Köpekten kaçarken yola atlayan çocuğun feci ölümü Gözaltındaki annesine getirdiği köfte ekmekten eroin çıktı HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var