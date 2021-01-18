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  3. 18 Ocak 2021 12:20

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yağışının bugün kenti terk edeceğini duyurdu.

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