SON DAKİKA
İSTANBUL'DA DEHŞET EVİ ! BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Kasım 2019 09:50

İstanbul'da kasklı saldırgan dehşet saçtı

Büyükçekmece’de motosiklet kaskı takan saldırgan, iş yerlerinin önünde oturan amca ile yeğenine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Çöken cami inşaatında endişeli bekleyiş
Çöken cami inşaatında endişeli bekleyiş
Video Galeri
Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Video Galeri
MasterChef'te elenen isimden jüri için olay sözler
MasterChef'te elenen isimden jüri için olay sözler
Video Galeri
Endonezya 7,1'lik deprem sonrası beşik gibi sallanıyor
Endonezya 7,1'lik deprem sonrası beşik gibi sallanıyor
Video Galeri
İki defa para üstü alan tırnakçı kamerada
İki defa para üstü alan tırnakçı kamerada
Video Galeri
Ekrem İmamoğlu: ''Bu bir başlangıç...''
Ekrem İmamoğlu: ''Bu bir başlangıç...''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM