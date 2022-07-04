Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 08:50 Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c27f9d2e2044058d312d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de polis dehşeti kamerada! Görüntüler infial yarattı Son seçim anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra dikkat çeken sonuçlar AVM'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Valilik yasağını dinlemediler; çok sayıda gözaltı var Binali Yıldırım konserde türkü söyledi Nevşin Mengü'den Cem Küçük hakkında şoke eden ''kaset'' iddiası İstanbul'da taciz zanlısına meydan dayağı Pes, yuh, oha! Skandal görüntüleri Bakan Koca yayınladı! İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası: O anlar kamerada