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  4. İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı

İstanbul'da kavgada silahlar konuştu: 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

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