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BAŞKENTTE SICAK TATİLİ ! YARIN İZİNLİ SAYILACAKLAR
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  3. 02 Temmuz 2017 16:15

İstanbulda kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

İstanbul’da bunaltıcı sıcaklar bugün de etkili olurken, vatandaşlar pazar tatilini bugün de sahillerde değerlendirdi. Taksim Meydanı’nın bomboş olması dikkat çekerken, aşırı sıcakların insanlar kadar hayvanları da etkilediği bir kez daha görüldü.

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