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İstanbul'da kavurucu sıcaklara sağanak molası

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İstanbul'da dün etkili olan kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden başlayan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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