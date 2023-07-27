Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kavurucu sıcaklara sağanak molası İstanbul'da kavurucu sıcaklara sağanak molası 27 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 17:25 Güncelleme: 27 Temmuz 2023 Perşembe 17:25 İstanbul'da dün etkili olan kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden başlayan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c27e5c1328221cb20c5db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balinaların dansı böyle görüntülendi İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada Yabancı uyrukludan taksiciye tokat 134 yıl önceki keşif şimdi gün yüzüne çıktı Kick boksçu zabıta müdüründen esnafa yumruklu saldırı İstanbul'da satırlı bıçaklı ''aşırı hız'' kavgası Bakan açıkladı: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik geliyor! Simge Sağın sahnede gözyaşları içinde kaldı Manisa'da orman yangını