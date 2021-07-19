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  4. İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu

İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu

İstanbul Şirinevler'de sabahın erken saatlerinde ucuz baklava almak isteyenler tatlıcı dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

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