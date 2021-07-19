Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu 19 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 16:25 İstanbul Şirinevler'de sabahın erken saatlerinde ucuz baklava almak isteyenler tatlıcı dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f57d4a010e9a23c97d0b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Varank: 'Uzay aracımızın tasarımına başladık' İstanbul'da restoran çalışanları denize giren vatandaşlara saldırdı Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmden ilk fragman Tosuncuk Mehmet Aydın'ın avukatları konuştu: ''Bitcoin’i yok!'' Bunun adı ''tatilci terörü''... Cennet Bozcada'yı pisliğe boğdular Sokak ortasında kadına şiddet kamerada İstanbul'da korkutan yangın İstanbul'da dehşet! Çocuğunu tavana asıp dövdü Sivrisinek ''hortumu'' kamerada! Gören inanamadı