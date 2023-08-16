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İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir hafta önce kaybolan Sibirya kurdu cinsi 14 aylık köpek, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu.

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