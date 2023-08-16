Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu 16 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 11:15 Güncelleme: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:15 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir hafta önce kaybolan Sibirya kurdu cinsi 14 aylık köpek, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64dc85b0a3fa125653274d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı! Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var