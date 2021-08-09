Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kayıp kızların son görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da kayıp kızların son görüntüsü ortaya çıktı 09 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 22:20 İstanbul Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğundan haber alınamıyor. Polis ekipleri kızları bulmak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61117ff61e5af916757171e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya düğünde kurtlarını döktü Şarkıcı Güllü'nün olaylı gecesi Ece Üner ile Susma programı başladı Kendisini uyaran engelli adamı darp etti Oğulcan Engin'in motosikleti böyle çalındı Asansörde ölüm kalım savaşı kamerada! İnanılmaz görüntüler Orman yangını çıkaran kundakçı kamerada Bakan Kurum'a orman yangını bölgesinde sert tepki