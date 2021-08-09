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  4. İstanbul'da kayıp kızların son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da kayıp kızların son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğundan haber alınamıyor. Polis ekipleri kızları bulmak için çalışma başlattı.

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