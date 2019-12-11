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  3. 11 Aralık 2019 18:35

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

İstanbul'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor. Resmi rakamlara göre kentte 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor.

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