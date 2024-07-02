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  4. İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var

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Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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