Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 07:31 Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı 07:31 Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668382a08cc4c839c00d4557" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var