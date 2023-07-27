Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü 27 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 08:25 Güncelleme: 27 Temmuz 2023 Perşembe 08:25 İstanbul Pendik'te iddiaya göre aşırı hız yaparak bir otomobile çarpan ve ardından takla atan otomobilin sürücüsü, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c1ffc2859f4764671806f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşını bırakıp kaçtı 4 gün önce kaybolan uzman çavuştan acı haber İstanbul'da tarihi camide korkutan yangın İzmir'de orman yangını sürüyor... Yüzlerce kişi tahliye edildiİzmir'de orman yangını sürüyor... Yüzlerce kişi tahliye edildi ''Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu idam sehpasına da götürebilir'' CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu iddiası Ankara'da korkutan patlama! Nedeni belli oldu Çanakkale’de orman yangını ODTÜ Mezuniyeti’ne bu sloganlar damgasını vurdu