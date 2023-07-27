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  4. İstanbul'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

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İstanbul Pendik'te iddiaya göre aşırı hız yaparak bir otomobile çarpan ve ardından takla atan otomobilin sürücüsü, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

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