Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kediye korkunç işkence: 2'si de yakalandı İstanbul'da kediye korkunç işkence: 2'si de yakalandı 27 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 12:16 Güncelleme: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:16 İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kediyi havaya doğru fırlatıp, o anları kameraya çeken 2 çocuk yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a4bafd1f5c64aa4f0cab53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 kez öldü sanıldı morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu Esenyurt yine karıştı: Sandalyeler, sopalar havada uçuştu İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı Tacizciye meydan dayağı: Linç girişimini polis önledi Öğrencisinden öğrendi, 20 ton çöpü sanat eserine çevirdi Muğla'da orman yangını Akılalmaz hırsızlık kamerada: Çaldığı şeye inanamayacaksınız Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi TRT olimpiyat yayınını kesti!