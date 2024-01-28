Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü 28 Ocak 2024 Pazar Saat: 13:20 Güncelleme: 28 Ocak 2024 Pazar 13:20 İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b62a85f95afd9bca0406f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu fay hattı haritalarda yok: ''7 büyüklüğünde deprem üretebilir'' Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları 81 ilde çakarlı araçlara ceza yağdıli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da kuaföre kanlı saldırı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası Yeniden Refah Partisi'nin seçim bürosuna saldırı Havada panik anları! Yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı Banu Alkan ilginç dansıyla gündeme geldi