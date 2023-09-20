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İstanbul'da kimyasal alarmı

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İstanbul Sultanbeyli'de yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu.

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