Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kimyasal alarmı İstanbul'da kimyasal alarmı 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 14:30 Güncelleme: 20 Eylül 2023 Çarşamba 14:30 İstanbul Sultanbeyli'de yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650ad7d1206dff34f323c3a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti! İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti Bir suç örgütü lideri daha yakalandı Kayınpeder dehşeti kamerada İstanbul'da mafya hesaplaşması: 1 ölü, 3 yaralı var! İstanbul'da 1 saat süren hırsızlık anı şoke etti Uyuşturucu kaçakçılarının yöntemi pes etti Türkiye'deki bu kafede fiyatları gelen müşteriler belirliyor