Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''Kiramızı ödeyemiyoruz'' eylemi İstanbul'da ''Kiramızı ödeyemiyoruz'' eylemi 21 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 17:00 İstanbul Fikirtepe'de devam eden kentsel dönüşümde mağdur edildiklerini söyleyen bir grup, eylem düzenleyerek basın açıklaması yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cbeff55131b045c16ac1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı Davos'ta İngilizce konuşan Babacan, sosyal medya gündem oldu İETT’den İstanbullulara Hulusi Kentmen sürprizi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu minik Zayn yine şaşırttı İzmir'de korkunç ölüm! Bilgisayar başında vurularak öldü Karadeniz'in derinliklerinden korkutan manzara! Kovulan muhabirden Akit’e FETÖ suçlaması Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu