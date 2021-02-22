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  3. 22 Şubat 2021 14:40

İstanbul'da kız çocuğunun şüpheli intiharı!

Pendik’te iddiaya göre 16 yaşındaki genç kız, anne ve kız kardeşinin gözleri önünde silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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