İstanbul'da kız kardeşlere tacize linç anı kamerada!

İstanbul Sultangazi'de 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, kardeşlerin akrabaları ve çevredekiler tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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