Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kız kardeşlere tacize linç anı kamerada! İstanbul'da kız kardeşlere tacize linç anı kamerada! 23 Mart 2021 Salı Saat: 12:05 İstanbul Sultangazi'de 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 kişi, kardeşlerin akrabaları ve çevredekiler tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6059af6aa9a3e3463044d947" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yiğit Bulut: ''Çok ciddi süpekülasyon var'' Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada! Mars evi internetten satışa çıkarıldı Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti! CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu Şişli'de gaspa uğrayan kadın metrelerce sürüklendi Canlı yayın karıştı; Ahmet Hakan reklama ''kaçtı''! Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı