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  3. 09 Kasım 2019 09:40

İstanbul'da ''kız meselesi'' kanlı bitti!

İstanbul Büyükçekmece Sahilindeki bir restoranda iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. İddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silah ile bir kişi de bıçakla yaralandı.

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