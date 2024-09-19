Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kız öğrenci yurdunda sır ölüm: Kanlar içinde bulundu İstanbul'da kız öğrenci yurdunda sır ölüm: Kanlar içinde bulundu 19 Eylül 2024 Perşembe Saat: 13:31 İstanbul Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A. yurt bahçesinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ebfd6ec65c77b647026f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı İzmir'de 1.800 yıllık Romalı gladyatör lahiti bulundu MSB'den ''2 milyon göçmen'' açıklaması İstanbul'da kahreden kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Türkiye'nin üçüncü büyük dağına mevsimin ilk karı düştü Makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı Marmara Denizi'ne hayat öpücüğü: Oksijen seviyesi böyle artırılacak Hastanedeki patlamanın nedeni belli oldu: Hemşire çakmağını yakmış... Marmaris'te orman yangınlarında küle dönüşen alanların son hali görüntülendi