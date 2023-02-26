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İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi

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İstanbul’da Kızılay'ın Kadıköy şubesine yürümek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri İstanbul il örgütü binasından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alındı.

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