Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi 26 Şubat 2023 Pazar Saat: 22:35 Güncelleme: 26 Şubat 2023 Pazar 22:35 İstanbul’da Kızılay'ın Kadıköy şubesine yürümek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri İstanbul il örgütü binasından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fbb477e64f17291c57fa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!'' Erdoğan’a çok sert Kızılay göndermesi: ''Sahi sen ne diyordun ?'' ''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü! Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia