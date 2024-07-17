İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerinde iki arkadaş arasında klima açma yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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