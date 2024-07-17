Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:52 İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerinde iki arkadaş arasında klima açma yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66977823203e98fd0f0a8e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Lüks otomobil feribot iskelesinde saniyeler içinde suya gömüldü... Sarıkamış’ı sel vurdu: Yollar yıkıldı, evleri su bastı İstanbul'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga 57 ilde operasyon düğmesine basıldı: Yüzlerce gözaltı var Bayburtta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı Karadeniz'de heyelan anı kamerada: Kayalar evlerin üstüne uçtu