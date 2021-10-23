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İstanbul'da kokarca böceği istilası

İstanbul'da özellikle Çekmeköy ve Sarıyer'de ormanlık alanlara yakın binaları, kahverengi kokarca böceği sardı. Böceğin yaydığı koku rahatsızlık yaratırken, insanlara zararı olmadığı ancak salgıladığı kokunun alerji yapabileceği belirtildi.

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