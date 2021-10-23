Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kokarca böceği istilası İstanbul'da kokarca böceği istilası 23 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 13:20 İstanbul'da özellikle Çekmeköy ve Sarıyer'de ormanlık alanlara yakın binaları, kahverengi kokarca böceği sardı. Böceğin yaydığı koku rahatsızlık yaratırken, insanlara zararı olmadığı ancak salgıladığı kokunun alerji yapabileceği belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6173e1e59353ce22f3751343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisin belinden aldığı silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin izdihamı Sunucu Ela Rümeysa Cebeci'den aşı isyanı Kim Milyoner Olmak İster'de ''Bizimkiler'' sorusunu bilemeyen yarışmacı çekildi İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı