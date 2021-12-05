Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi 05 Aralık 2021 Pazar Saat: 23:00 İstanbul’da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku, vatandaşları tedirgin etti. Konuya ilişkin İGDAŞ'tan bir açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ad1a5b1acade2a6315de77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir'' Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı... Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu