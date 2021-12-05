İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi

İstanbul’da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku, vatandaşları tedirgin etti. Konuya ilişkin İGDAŞ'tan bir açıklama geldi.

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