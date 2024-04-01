İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı

İstanbul Esenler'de 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında yerle bir oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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