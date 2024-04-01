Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:55 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 15:55 İstanbul Esenler'de 5 katlı bina kontrollü yıkım sırasında yerle bir oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660aaed2bd5800673c092d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Diyarbakır'da çifte cinayet! İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı YSK Başkanı Ahmet Yener'den beklenen açıklama geldi