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  4. İstanbul'da köpeğe şiddet: İfadesi ortaya çıktıağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler

İstanbul'da köpeğe şiddet: İfadesi ortaya çıktıağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler

İstanbul Maltepe'de emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., köpeğine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.

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