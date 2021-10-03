Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da köpeğe şiddet: İfadesi ortaya çıktıağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler İstanbul'da köpeğe şiddet: İfadesi ortaya çıktıağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler 03 Ekim 2021 Pazar Saat: 15:15 İstanbul Maltepe'de emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., köpeğine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61599efc9d49751736508f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş konsere gitti, salon yıkıldı Yeni Zigana Tüneli'nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler sosyal medyada olay oldu Bülent Ersoy ile programına son verilen Mustafa Keser: ''Olay yaracak açıklamalar yapacağım'' O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi Sinop'ta 5 ton balık imha edildi Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler