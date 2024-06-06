Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 13:45 İstanbul Bakırköy'de köpeğe cinsel istismarda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Köpeğin birden fazla kez cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6661935b41e4716c06084897" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor İstanbul'da öğretmene kanlı infaz Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada