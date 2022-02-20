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  4. İstanbul'da köpek besleme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Şoke eden görüntüler

İstanbul'da köpek besleme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Şoke eden görüntüler

İstanbul Seyrantepe'de köpek besleme yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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