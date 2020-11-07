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  3. 07 Kasım 2020 10:00

İstanbul'da köprü turuncuya boyandı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

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