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İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı İstanbul'un köprülerine asıldı. Ayrıca boğaz köprüleri sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

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