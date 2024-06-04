Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü İstanbul'da köprüler sarı-kırmızı renge büründü 04 Haziran 2024 Salı Saat: 10:01 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı İstanbul'un köprülerine asıldı. Ayrıca boğaz köprüleri sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ebbaf18a1c207e0092e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi Diyarbakır'da kayyum gerginliği: 2 polis yaralandı 4 ilde dev operasyon: İnsan kaçakçıları yakalandı Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü Kapadokya'da balayında sır ölüm: 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya skandal suçlama Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Prof. Dr. Naci Görür: ''Depremin öldüremediği insanları öldürürsünüz'' Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar