Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü 28 Ağustos 2022 Pazar Saat: 09:30 İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630b0b7dca2dfa1f9e2abaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler... İstanbul'da inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı Petrol boru hattı patladı; 2 ev yıkıldı Ankara'da kan donduran kaza: 4 ölü, 1 yaralı İstanbul Havalimanı'na metro geliyor! Tarih belli oldu Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar