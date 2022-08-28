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  4. İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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