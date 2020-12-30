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  3. 30 Aralık 2020 18:00

İstanbul'da korku dolu anlar! Hemşireyi rehin aldı

İstanbul Şişli'de bir tıp merkezine giren şahıs, bıçakla hemşireyi rehin aldı. Polisin ikna ettiği saldırgan gözaltına alınırken, hemşire hastaneye kaldırıldı.

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