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İstanbul'da korku dolu anlar; herkes intihar sandı ama...

İstanbul Sarıyer'de evinde kilitli kalan yaşlı bir kadın, odasında birleştirdiği bez parçalarını aşağıya sarkıtarak 2. kattan inmek isteyince ortalık karıştı.

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