Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korku dolu anlar; herkes intihar sandı ama... İstanbul'da korku dolu anlar; herkes intihar sandı ama... 25 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 12:40 İstanbul Sarıyer'de evinde kilitli kalan yaşlı bir kadın, odasında birleştirdiği bez parçalarını aşağıya sarkıtarak 2. kattan inmek isteyince ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630743a77af0ef4e956cb5a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşirenin acı sonu İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü Gazeteciler Tuvana Türkay ve İzzet Antebi çiftini kızdırdı Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü Ankara 'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı FSM Köprüsü, Ukrayna için ışıklandırıldı Yine define kazısı yine facia! 15 metrelik kuyuda can verdiler Rusya, tren istasyonuna saldırdı: 22 ölü, 50 yaralı!