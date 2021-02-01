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  3. 01 Şubat 2021 12:35

İstanbul'da korku dolu anlar kamerada

Beşiktaş'ta bir şahıs birlikte yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklandı. Yaralının pijamalarla yalın ayak sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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