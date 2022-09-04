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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı

İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı

İstanbul Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangında, paniğe kapılan kadın çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya attı.

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