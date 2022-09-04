Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı 04 Eylül 2022 Pazar Saat: 15:15 İstanbul Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangında, paniğe kapılan kadın çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631496d6ab5dbc4ed6611883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada 2 çocuk, Esenyurt'ta bir anneye hayatının şokunu yaşattı Boşanma aşamasındaki eşe saldırının altından ahlaksız teklif çıktı Kadına yardımcı olmak isterken tacizci sanılınca... Birbirlerine küfür yağdırmışlardı! Dudak dudağa yakalandılar İstanbul'un göbeğinde ''intikam'' cinayet kamerada Karakolda polis yelekli, eli silahlı Suriyeli rezaleti Atatürk devrimleri ve hamile kadınlar için sözleri tepki çeken isim vefat etti