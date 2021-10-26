Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrenci servisi alev alev yandı İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrenci servisi alev alev yandı 26 Ekim 2021 Salı Saat: 12:50 İstanbul Şişli'de öğrencileri taşıyan servis aracında yangın çıktı. Sürücü öğrencileri tahliye ettikten sonra servis aracı alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6177cf718445095d7c3240bf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında kıyamet koptu! Bardaklar havada uçuştu ''Çocuk benden değil'' demişti! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı Ebru Şancı'dan olay gönderme: Kocasının mesajını okuyup... Ehliyet sınavında ''böcekli'' kopya düzeneğine suç üstü Başakşehir-Kayaşehir metrosunda sona gelindi Doktorlar sokağa indi: Kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor? Köprüden atlamaya kalkışan anne ile oğlunu böyle kurtardı Canlı yayında Erdoğan ve Berat Albayrak videolarına böyle güldüler Boğaziçi Üniversite'sinde öğrencilere müdahale