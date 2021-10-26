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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrenci servisi alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrenci servisi alev alev yandı

İstanbul Şişli'de öğrencileri taşıyan servis aracında yangın çıktı. Sürücü öğrencileri tahliye ettikten sonra servis aracı alev alev yandı.

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