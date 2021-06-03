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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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