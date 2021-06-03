Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı 03 Haziran 2021 Perşembe Saat: 12:16 Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b89df586b87032947b6c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaynar suyu üzerine döken çocuk feci şekilde yandı - Yaşam Haberleri Saadet Partisi'nden AK Parti'ye ''iktidarı sahneye davet ediyoruz'' videosu Ekranlara veda eden Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi... ''Evet dedim'' diyerek paylaştı... İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı! Korkunç olay: Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim'' Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj