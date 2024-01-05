Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korku dolu gece! Doğalgaz borusu patladı; 2 bina tahliye edildi İstanbul'da korku dolu gece! Doğalgaz borusu patladı; 2 bina tahliye edildi 05 Ocak 2024 Cuma Saat: 09:30 İstanbul Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğalgaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle 2 bina tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6597a21baa7ed3a5f00e1ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 7 ilde büyük operasyon! 2 suç örgütü birden çökertildi İmamoğlu taziye ziyaretinde Kur'an okudu 15 yaşındaki genç kız sokak ortasında ölü olarak bulundu İmamoğlu seçim kampanyasına başlıyor Yarım milyar TL'lik kuyumcu soygunu Bir kadın daha katledildi! Defalarca tehdit etmiş! Fatih Portakal, AK Parti'nin adaylarını açıkladı: ''Emir demiri keser!'' İstanbul'da kanlı pusu! İş insanını pusu kurup öldürdü