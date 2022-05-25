Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 13:45 İstanbul Kağıthane’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki bir genç kalbinden vurularak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628e08ca346f9548c4753dc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor ''Çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar'' İstanbul'da ilginç sosyal deney: ''Kilometre başına 1.600 TL ödedi'' Arto'nun, Murat Boz için ''eşcinsel'' iması ortalığı karıştırdı Türkiye'ye yeni yangın söndürme uçakları geldi Bu sahile girmek yasak! Cezası tam 109 bin TL İstanbul'da telefonlu röntgenci sapığa dayak! Taciz ve işkence dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Seyhan Soylu'dan Özge Ulusoy'un göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası