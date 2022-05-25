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İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu

İstanbul Kağıthane’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki bir genç kalbinden vurularak öldürüldü.

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