Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular 28 Nisan 2023 Cuma Saat: 14:20 Güncelleme: 28 Nisan 2023 Cuma 14:20 İstanbul Kağıthane’de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644babf885eb50479d297597" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali TÜRK-İş Başkanı masadaki 2 zam oranını açıkladı Annesinin kafasını keserek öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü Enkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldı Sokak ortasında kadına şiddet! Film izler gibi izlediler Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a: ''Soylu'yu görevden alın!'' Trump yine yaptı yapacağını! Biden taklidi olay oldu