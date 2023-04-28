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  4. İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular

İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular

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İstanbul Kağıthane’de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu.

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