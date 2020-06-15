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  3. 15 Haziran 2020 13:25

İstanbul'da korkunç cinayet kamerada!

Fatih'te arkadaşının kafasına taşla vurarak öldüren katil zanlısı Kocaeli'nde yakalandı. Şüphelinin arkadaşının başına taşla vurduğu anlar kameraya yansıdı.

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